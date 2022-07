Tajani: "Gli addii di Brunetta, Carfagna e Gelmini non meritano commenti. Buona fortuna" (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 luglio 2022 "Gli addii di Brunetta e Carfagna non meritano commenti. La ministra Gelmini lamenta una mancanza di comunicazione tra Draghi e Berlusconi ma lei era a capo della delegazione. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 luglio 2022 "Glidinon. La ministralamenta una mancanza di comunicazione tra Draghi e Berlusconi ma lei era a capo della delegazione. ...

Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - Antonio_Tajani : Noi non siamo più disposti a stare al governo con chi non vuole il termovalorizzatore a Roma o favorisce gli abusi… - GIANELL43635388 : @GIANELL96722417 @Quirinale @SenatoStampa @Palazzo_Chigi @Montecitorio @BBCBreaking @cnnbrk @Agenzia_Ansa @LaStampa… - Affaritaliani : Tajani: 'Gli addii di Brunetta, Carfagna e Gelmini non meritano commenti. Buona fortuna' - ParliamoDiNews : Tajani: `Gli addii di Brunetta, Carfagna e Gelmini non meritano commenti. Buona fortuna` – Libero Quotidiano… -