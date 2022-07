Roger Balduino ed Estefania Bernal stanno insieme? L’incontro dopo L’isola 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno tenuto con il fiato sospeso tutti i fan de L’isola dei Famosi. Nonostante la loro storia d’amore, alla fine, si sia rivelata falsa e pilotata da entrambi, ancora oggi, c’è chi spera che si accenda la vera fiamma della passione. Inaspettatamente, a un mese dalla fine del reality show di Canale 5, gli ex naufraghi in questione hanno avuto modo di rivedersi. Stando alle parole di Estefania, sembra che, ormai, non ci sia più alcun rancore tra loro. Isola dei Famosi, l’abbraccio di Estefania Bernal a Roger Balduino: “Ti sono mancata?” Roger Balduino ed Estefania Bernal non sono mai stati davvero innamorati. Per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 luglio 2022)edhanno tenuto con il fiato sospeso tutti i fan dedei Famosi. Nonostante la loro storia d’amore, alla fine, si sia rivelata falsa e pilotata da entrambi, ancora oggi, c’è chi spera che si accenda la vera fiamma della passione. Inaspettatamente, a un mese dalla fine del reality show di Canale 5, gli ex naufraghi in questione hanno avuto modo di rivedersi. Stando alle parole di, sembra che, ormai, non ci sia più alcun rancore tra loro. Isola dei Famosi, l’abbraccio di: “Ti sono mancata?”ednon sono mai stati davvero innamorati. Per ...

