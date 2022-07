Orlando: “Campo largo con M5s? Ciò che è successo definisce delle distanze. Il Pd non si caratterizzi in funzione delle alleanze” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Quello che è avvenuto definisce delle distanze. Il Pd non deve caratterizzarsi in funzione delle alleanze che fa ma della proposta politica che vuole mettere in Campo, del programma con cui si candida a cambiare il Paese”. Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando a margine della Festa di Left Wing in corso a Roma. “Credo – ha aggiunto – ci siano tutte le condizioni perché una larga parte degli italiani che non si sono rivolti finora al Pd lo possano fare se mettiamo in Campo un’agenda che mette al centro i temi della lotta alle diseguaglianze, della lotta al lavoro povero, quindi di un salario minimo, i temi della lotta alla precarietà quindi di una riduzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Quello che è avvenuto. Il Pd non deve caratterizzarsi inche fa ma della proposta politica che vuole mettere in, del programma con cui si candida a cambiare il Paese”. Lo ha detto il ministro del lavoro Andreaa margine della Festa di Left Wing in corso a Roma. “Credo – ha aggiunto – ci siano tutte le condizioni perché una larga parte degli italiani che non si sono rivolti finora al Pd lo possano fare se mettiamo inun’agenda che mette al centro i temi della lotta alle diseguaglianze, della lotta al lavoro povero, quindi di un salario minimo, i temi della lotta alla precarietà quindi di una riduzione ...

