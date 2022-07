Nessun rimpianto per Draghi: tutti gli sforzi siano nella costruzione di una vera alternativa (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la dipartita di Boris Johnson si consuma quella di Mario Draghi. Decisamente la guerra in Ucraina non porta fortuna alla classe dirigente dei Paesi europei. Eppure Supermario era stato una vera e propria fortuna per partiti e partitini, compresi quelli che, durante il suo governo, hanno finto di fare opposizione, come Fratelli d’Italia della fratella d’Italia Giorgia Meloni. Incarnando in modo indiscusso il verbo della finanza dominante e la sua disastrosa visione del mondo, Draghi aveva infatti ridotto al minimo la fatica della classe politica, che dovrebbe consistere nell’elaborare, discutere e attuare, possibilmente in accordo col sentimento prevalente fra la cittadinanza, linee politiche relative ai problemi da affrontare. Nulla di tutto ciò. Il governo dei “migliori” si era limitato a declinare fino alla nausea taluni dogmi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la dipartita di Boris Johnson si consuma quella di Mario. Decisamente la guerra in Ucraina non porta fortuna alla classe dirigente dei Paesi europei. Eppure Supermario era stato unae propria fortuna per partiti e partitini, compresi quelli che, durante il suo governo, hanno finto di fare opposizione, come Fratelli d’Italia della fratella d’Italia Giorgia Meloni. Incarnando in modo indiscusso il verbo della finanza dominante e la sua disastrosa visione del mondo,aveva infatti ridotto al minimo la fatica della classe politica, che dovrebbe consistere nell’elaborare, discutere e attuare, possibilmente in accordo col sentimento prevalente fra la cittadinanza, linee politiche relative ai problemi da affrontare. Nulla di tutto ciò. Il governo dei “migliori” si era limitato a declinare fino alla nausea taluni dogmi, ...

