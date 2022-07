Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Falso, le leggi lo impongono’ (Di venerdì 22 luglio 2022) Dai porti italiani transita “materiale militare, anche pericoloso ed esplosivo”, imbarcato sulle Navi della flotta Bahri dirette in Arabia Saudita. Questo avviene malgrado l’embargo votato due anni fa alla Camera e ribadito a livello internazionale con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 che ha messo nero su bianco il fatto che “le armi esportate verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti” vengono utilizzate nella “guerra sporca dello Yemen, dove 22 milioni di persone hanno bisogno di protezione e aiuti umanitari”. La conferma dei ripetuti transiti di armi dal porto di Genova verso zone del mondo in cui vige l’embargo relativo proprio alla vendita di armamenti si può leggere tra le righe delle quattro pagine con le quali, lo scorso 8 luglio, il sottosegretario al ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Dai porti italiani transita “materiale militare, anche pericoloso ed esplosivo”, imbarcato sulledella flotta Bahri dirette in Arabia Saudita. Questo avviene malgrado l’embargo votato due anni fa alla Camera e ribadito a livello internazionale con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 che ha messo nero su bianco il fatto che “leesportate verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti” vengono utilizzate nella “guerra sporca dello Yemen, dove 22 milioni di persone hanno bisogno di protezione e aiuti umanitari”. La conferma dei ripetuti transiti didal porto diverso zone del mondo in cui vige l’embargo relativo proprio alla vendita di armamenti si può leggere tra le righe delle quattro pagine con le quali, lo scorso 8 luglio, ilal ministero ...

fattoquotidiano : Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Fa… - fracassi89 : RT @fattoquotidiano: Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Falso… - LorellaChloe : RT @fattoquotidiano: Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Falso… - LBN3233 : RT @fattoquotidiano: Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Falso… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Navi cariche di armi, portuali di Genova contro il sottosegretario Di Stefano: ‘Dice che non si possono fermare? Falso… -