sportli26181512 : Monza scatenato, in arrivo un difensore: affare in chiusura: Monza grande protagonista del mercato. Dopo aver uffic… - calciatorisocia : ??#Monza scatenato: vicino un Campione d’Europa. L’annuncio - a_selo : @DiMarzio Occhio al Monza che è scatenato ?? - figurinepanini : Monza scatenato sul mercato ??? Dopo l'ottima annata al Verona (12 gol e 7 assist) Gianluca Caprari passa ai brianzo… - serieB123 : SerieB Monza scatenato, ora tocca alle cessioni: Bari e Pisa ci provano -

Idee, contatti, trattative, ufficialità. Ilcontinua a esseresul mercato e prosegue nella corsa ai rinforzi per mettere nelle mani di Giovanni Stroppa una rosa in grado di ben figurare nella prima storica annata del club ...... Simeone, Solbakken Deulofeu Navas Acerbi, Diallo ROMA Wijnaldum Zaha FrattesiPetagna Villar ... Napolisul mercato . Gli azzurri mettono a segno il colpo in difesa con l'arrivo del ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Romelu Lukaku, il calciatore belga tornato in estate all’Inter, si è letteralmente scatenato in un ristorante della Brianza a cena con la squadra.