Messaggio al Pd: l'opposizione ai sovranisti la faranno la Ue e la Bce (Di venerdì 22 luglio 2022) Lo scudo antispread congegnato dalla Lagarde anticipa quello che succederà in autunno: occhi aperti sull'Italia in caso di dadaismo contabile. Il centrosinistra quindi pensi a costruire un serio progetto alternativo a Meloni e Salvini, senza l'angoscia del ritorno al potere dei nipotini di Mussolini

