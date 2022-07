Incendio nella Capitale | a fuoco la pineta di Castel Fusano

repubblica : Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano. L'ombra del racket [di Salvatore Giuffrida] - vigilidelfuoco : #Milano, dalle 13.00 intervento dei #vigilidelfuoco per un #incendio nella spa di un hotel in pieno centro: fiamme… - rtl1025 : ?? Un #incendio è divampato intorno alle 17 di questo pomeriggio nella zona di #CastelFusano, area sud di #Roma. Al… - infoitinterno : Incendio a Roma: a fuoco il Country Club nella pineta di Castel Fusano - infoitinterno : Roma, incendio nella Pineta di Castel Fusano -

Il cucciolo di capriolo salvato dall'Siamo a Losacio, in provincia di Zamora,Comunità Autonoma della Castiglia - León, non lontano dal confine tra Spagna e Portogallo. Qui, un ...Caldo deforma i binari: treno merci deraglia a La Spezia Roma,pineta di Castel Fusano: il rogo distrugge un camping Passeggeri evacuati Una decina di passeggeri , tutti quelli a bordo ...Il rogo è divampato questo pomeriggio, alimentato dal vento e dalle altissime temperature, in una struttura in legno dismessa dell'ex campeggio. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, la ...L’ex Country Club. Com’è noto la famiglia Chigi è proprietaria di un vasto appezzamento di pineta che, in larga parte, era utilizzata come campeggio, il Country Club. Ostia, colonna di fumo visibile d ...