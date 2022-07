Incendio Carso | riprende attività Fincantieri Monfalcone Gorizia

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - sarafornaro : RT @CarlodeBlasio1: Vigili del Fuoco esausti per la fatica recuperano forze e fiato durante le operazioni di spegnimento del tremendo incen… - Janine_Cera : RT @CarlodeBlasio1: Vigili del Fuoco esausti per la fatica recuperano forze e fiato durante le operazioni di spegnimento del tremendo incen… -

Lo stabilimento è rimasto chiuso per due giorni, mercoledì e giovedì, a causa del fumo nell'aria provocato dall'nell'area delHa ripreso la normale attività lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia). Questa mattina, verificato il rientro nella norma dei valori della qualità dell'aria, il primo turno di lavoratori è ...Ha ripreso la normale attività lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia). Questa mattina, verificato il rientro nella norma dei valori della qualità dell'aria, il primo turno di lavoratori è ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...