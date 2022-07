Il dottore in Fisica - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) "Velocità di propagazione di un segnale in un mezzo dispersivo". E' questo il titolo della tesi discussa da Jacopo Bernardini (nella foto) e con la quale si è laureato con 110 e lode nella facoltà di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) "Velocità di propagazione di un segnale in un mezzo dispersivo". E' questo il titolo della tesi discussa da Jacopo Bernardini (nella foto) e con la quale si è laureato con 110 e lode nella facoltà di ...

Roberta67283980 : @bobbiarbore Non sono dottoressa, ma se ti accontenti. Potresti essere esausta, sia perché ti occupi di tutto, sia… - a_realtor24 : @ProfMBassetti 63 anni in discreta forma fisica. Dopo 2 anni di attenzioni purtroppo l'ho preso. Vaccinato e booste… - tabarro63 : RT @sildibartolomeo: Laurent Simons si è laureato con lode in Fisica all’età di 11 anni all’Università di Anversa lo scorso anno. Il bambin… -