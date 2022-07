Il concerto di Liberato a Procida (Di venerdì 22 luglio 2022) Liberato è tornato a cantare dal vivo, grazie a un'iniziativa di Voiello: un concerto gratuito per l'isola della cultura da una piattaforma in mezzo al mare. Ecco come è stato Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 luglio 2022)è tornato a cantare dal vivo, grazie a un'iniziativa di Voiello: ungratuito per l'isola della cultura da una piattaforma in mezzo al mare. Ecco come è stato

fashionaut : #Procida: bellissima iniziativa di #Voiello per la capitale della cultura 2022 con il concerto di Liberato, gratuit… - motomqmi : Dalle foto posate sulla barca Liberato non é Calcutta.. Livio Cori aveva un concerto in contemporanea,dicono l'ex amiciano di Elodie ?????? - lefIeurxox : venderei un rene e mi taglierei una gamba per andare ad un solo concerto di liberato - sighmarty00 : RT @lluzlunar: Avrei tanto voluto essere a Procida stasera IMMAGINATE AVER ASSISTITO AL CONCERTO DI LIBERATO IN SPIAGGIA TRA L’ALTRO un sog… - sighmarty00 : RT @demag0gica: liberato giusto quelle due ore di permesso per fare il concerto e rientrare a nisida -