Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che oggi più che mai con la caduta del governo Draghi diventano fondamentali visto l'avvicinarsi dello spettro di elezioni anticipate. Anche se al momento non ci sono rilevazioni post-crisi L'ultimo sondaggio è di: Supermedia Youtrend del 21 luglio FdI - 22,8 (+0,3% rispetto al 7 luglio) Pd - 22,1% (+0,3%) Lega - 14,4% (-0,1%) M5S - 10,8% (+0,1%) FI - 8,4% (+0,1%) Azione/+ Europa - 4,9% (+0,4%) Italia Viva - 2,7% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 18 luglio FdI - 23,8 (+0,3% rispetto al 11 luglio) Pd - 22,1% (+0,4%) Lega - 14% (-0,5%) M5S - 11,2% (-0,3%) FI - 7,4% (-0,4%) Azione/+

