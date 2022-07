Giovane muore in un incidente in moto: lascia la compagna e un figlio piccolo (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi in provincia di Trieste, un Giovane di 32 anni è morto in seguito a uno scontro tra la sua moto e un furgone a San Dorligo della Valle. Inutili tutti i soccorsi. Un ragazzo di 32 anni è rimasto vittima di un incidente stradale. Il dramma si è consumato intorno alle 8 di questa mattina lungo la strada statale 202 nel territorio di San Dorligo della Valle, comune in provincia di Trieste. (pavel3949 ?- Adobe Stock)Il 32enne stava viaggiando alla sua moto di grossa cilindrata che avrebbe impattato contro un furgone. Uno scontro molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il centauro e fatto finire la due ruote a diversi metri di distanza. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Trieste, moto si scontra con un camion: Alex muore a 32 anni, lascia la ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi in provincia di Trieste, undi 32 anni è morto in seguito a uno scontro tra la suae un furgone a San Dorligo della Valle. Inutili tutti i soccorsi. Un ragazzo di 32 anni è rimasto vittima di unstradale. Il dramma si è consumato intorno alle 8 di questa mattina lungo la strada statale 202 nel territorio di San Dorligo della Valle, comune in provincia di Trieste. (pavel3949 ?- Adobe Stock)Il 32enne stava viaggiando alla suadi grossa cilindrata che avrebbe impattato contro un furgone. Uno scontro molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il centauro e fatto finire la due ruote a diversi metri di distanza. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Trieste,si scontra con un camion: Alexa 32 anni,la ...

