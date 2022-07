Fa caldo, il governo è caduto e Fabrizio Corona si candida premier (ma non può farlo) (Di venerdì 22 luglio 2022) Siete pronti a vedere Fabrizio Corona in Parlamento (e poi a Palazzo Chigi)? Perché tra il serio e il faceto, l’ex paparazzo è tornato a parlare di una sua possibile candidatura. A partire da questo settembre, per poi arrivare alla guida di un governo entro 5 anni. Perché candidarsi? Perché lui dice di essere preparato e di aver studiato, a differenza di altri che hanno occupato gli scranni di Senato e Camera (o altri ruoli istituzionali) nell’ultimo decennio. Fabrizio Corona dice che si candiderà premier tra 5 anni Durante la sua intervista a “Iceberg”, trasmissione in onda su TeleLombardia, l’ex paparazzo ha detto di essere pronto a scendere in politica. Al momento, questa dichiarazione sembra essere più una delle sue classiche provocazioni: “Tempo 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Siete pronti a vederein Parlamento (e poi a Palazzo Chigi)? Perché tra il serio e il faceto, l’ex paparazzo è tornato a parlare di una sua possibiletura. A partire da questo settembre, per poi arrivare alla guida di unentro 5 anni. Perchérsi? Perché lui dice di essere preparato e di aver studiato, a differenza di altri che hanno occupato gli scranni di Senato e Camera (o altri ruoli istituzionali) nell’ultimo decennio.dice che si candideràtra 5 anni Durante la sua intervista a “Iceberg”, trasmissione in onda su TeleLombardia, l’ex paparazzo ha detto di essere pronto a scendere in politica. Al momento, questa dichiarazione sembra essere più una delle sue classiche provocazioni: “Tempo 5 ...

