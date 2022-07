Draghi dopo la crisi: un governo bis sarebbe durato un giorno. Berlusconi dice che sono stanco? Non lo sono (Di venerdì 22 luglio 2022) Le lodi di Macron, il grazie al Parlamento e la cena con lo staff. Nega che scenderà in campo. Il fastidio per le frasi di Berlusconi Leggi su corriere (Di venerdì 22 luglio 2022) Le lodi di Macron, il grazie al Parlamento e la cena con lo staff. Nega che scenderà in campo. Il fastidio per le frasi di

CarloCalenda : Adesso tutti si riempiranno la bocca dell’agenda Draghi. Iniziamo a mettere giù qualche punto: 1) rigassificatori e… - rulajebreal : Arriva la “tangente” per quelli che hanno distrutto il futuro dell’Italia. Dopo mesi di ricatto energetico, Putin a… - ivanscalfarotto : Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mett… - UmbertoNew : Ringrazio Draghi! Ci ha svelato il vero volto della #sinistra e del #pd: Quella col #rolex nel manifestare a suo fa… - FTonin : @bordoni_russia Non so, intanto Draghi era uno dei più fieri e feroci sostenitori del supporto militare all'Ucraina… -