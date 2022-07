FirenzePost : Careggi-record nei trapianti di rene: 9 interventi in due settimane (5 in 36 ore) -

Un ingente impegno organizzativo in un ospedale come, ancora in prima linea nell'attuale ondata pandemica Covid " prosegue Serni " oltre che per il Centro regionale trapianti della Toscana. Il tempo medio di attesa al trapianto in questo caso è stato di ... Il numero più elevato di prelievi è avvenuto all'ospedale di Firenze (40), seguito dal ... Careggi-record nei trapianti di rene: 9 interventi in due settimane (5 in 36 ore). Applausi davvero per Careggi. Nelle ultime due settimane il centro trapianti di rene dell'Azienda ospedaliero - universitaria Careggi di Firenze ha realizzato nove trapianti, di cui uno da donatore vivente.