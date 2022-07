Barca in fiamme al largo dell’isola Li Galli tra Capri e Positano: nessun ferito – Video (Di venerdì 22 luglio 2022) Barca in fiamme questa mattina, venerdì 22 luglio, nelle acque al largo dell’isolotto Li Galli, tra Capri e Positano: in soccorso sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Sorrento e quelli dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. nessun ferito. L’sos è stato infatti subito raccolto e sono state tratte in salvo tutte le otto persone a bordo dell’imBarcazione. Molta attenzione è stata fatta per scongiurare la fuoriuscita di carburante con il conseguente inquinamento dell’area protetta di Punta Campanella. L’incendio è stato spento dai lanci d’acqua dell’elicottero dei vigili del fuoco di Salerno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)inquesta mattina, venerdì 22 luglio, nelle acque aldell’isolotto Li, tra: in soccorso sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Sorrento e quelli dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.. L’sos è stato infatti subito raccolto e sono state tratte in salvo tutte le otto persone a bordo dell’imzione. Molta attenzione è stata fatta per scongiurare la fuoriuscita di carburante con il conseguente inquinamento dell’area protetta di Punta Campanella. L’incendio è stato spento dai lanci d’acqua dell’elicottero dei vigili del fuoco di Salerno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

