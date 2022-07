Abbandonata in casa dalla madre per 7 giorni, bimba di 18 mesi muore di fame e sete (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug — Una bimba di soli 18 mesi è morta di fame e di sete a Milano dopo essere stata Abbandonata in casa dalla madre per sette giorni. La donna — una 37enne — aveva lasciato la piccola incustodita e priva di cure e assistenza per raggiungere il nuovo compagno, residente in provincia di Bergamo. Italiana e incensurata, ora è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. bimba muore di stenti Abbandonata in casa La madre, Alessia Pifferi, aveva fornito tre versioni differenti agli investigatori, nessuna delle quali avrebbe però trovato riscontro: prima avrebbe parlato di una baby sitter, poi avrebbe detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug — Unadi soli 18è morta die dia Milano dopo essere statainper sette. La donna — una 37enne — aveva lasciato la piccola incustodita e priva di cure e assistenza per raggiungere il nuovo compagno, residente in provincia di Bergamo. Italiana e incensurata, ora è indagata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione.di stentiinLa, Alessia Pifferi, aveva fornito tre versioni differenti agli investigatori, nessuna delle quali avrebbe però trovato riscontro: prima avrebbe parlato di una baby sitter, poi avrebbe detto ...

