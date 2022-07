Volley, VNL maschile 2022: la Francia raggiunge l’Italia in semifinale, Giappone ko 3-0 (Di giovedì 21 luglio 2022) La Francia stende il Giappone 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nella sfida dei quarti di finale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Il Giappone rimonta e sfiora la vittoria del primo set, ma la Francia è più lucida e prende in mano il gioco. I nipponici ci riprovano nella terza frazione, ma gli uomini di Andrea Giani fanno valere la loro superiorità e si aggiudicano la vittoria in tre set. Di seguito, la cronaca della partita. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELl’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lastende il3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nella sfida dei quarti di finale dellaNations League (VNL). Ilrimonta e sfiora la vittoria del primo set, ma laè più lucida e prende in mano il gioco. I nipponici ci riprovano nella terza frazione, ma gli uomini di Andrea Giani fanno valere la loro superiorità e si aggiudicano la vittoria in tre set. Di seguito, la cronaca della partita. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E ...

LegaVolleyFem : ???????? L'ITALIA IN FINALE DI VNL! ?? Le ragazze di #Mazzanti superano le padroni di casa della #Turchia per 3-0 e vola… - sportface2016 : #Volley maschile #VNL2022: la #Francia raggiunge l'#Italia in semifinale, #Giappone sconfitto in tre set - zazoomblog : LIVE – Francia-Giappone 1-0 (26-24 0-0): quarti di finale VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Francia-Giappone… - 90_sisco : Fra perché stai guardando Francia vs Giappone del vnl Volley? ??????? - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Volley - Luigi Mastrangelo: “Nella VNL le ragazze una conferma. Le giovanili? Merito anche… -