UFFICIALE – Ranocchia passa al Monza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il calciomercato del Monza non ha intenzione di fermarsi. Dopo l’acquisto delle ultime ore di Gianluca Caprari si è aggiunto alla lista un nuovo colpo. E’ infatti UFFICIALE l’arrivo di Filippo Ranocchia al Monza. L’ex bianconero, secondo quanto riporta sky, arriverà in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno insistito molto sull’acquisto del giocatore, mentre la Juve, attraverso il ds Federico Cherubini, ha voluto inserire l’opzione del controriscatto perché crede nel futuro del suo atleta. Il centrocampista classe 2001 ha militato la scorsa stagione in Serie B con il Vicenza mettendo a segno 1 gol e 3 assist. Nonostante sia stato uno dei giocatori più importanti e cruciali per l’intero campionato, non è però riuscito nell’impresa di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il calciomercato delnon ha intenzione di fermarsi. Dopo l’acquisto delle ultime ore di Gianluca Caprari si è aggiunto alla lista un nuovo colpo. E’ infattil’arrivo di Filippoal. L’ex bianconero, secondo quanto riporta sky, arriverà in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno insistito molto sull’acquisto del giocatore, mentre la Juve, attraverso il ds Federico Cherubini, ha voluto inserire l’opzione del controriscatto perché crede nel futuro del suo atleta. Il centrocampista classe 2001 ha militato la scorsa stagione in Serie B con il Vicenza mettendo a segno 1 gol e 3 assist. Nonostante sia stato uno dei giocatori più importanti e cruciali per l’intero campionato, non è però riuscito nell’impresa di ...

