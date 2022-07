Traffico Roma del 21-07-2022 ore 15:30 (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi di rilievo sul grande raccordo anulare sull’altra turbano della A24 pochi gli spostamenti queste prime ore pomeridiane anche sull’intero percorso della tangenziale est a Roma città Maggiore prudenza su via Aurelia Antica dove a causa di un incidente sono possibili rallentamenti in prossimità di via di Torre Rossa all’altezza di Torpignattara chiusa a causa di una voragine via Oreste Salomone altezza incrocio con via Casilina al momento non si conosce la data di riapertura del tratto a chi viaggia in treno precedentemente sospesa per un incendio in prossimità dei Binari la linea Roma Formia Nettuno torna gradualmente alla normalità tra le stazioni di torricola e Pomezia e questa sera dalle 21 e fino alle 6 di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia senza disagi di rilievo sul grande raccordo anulare sull’altra turbano della A24 pochi gli spostamenti queste prime ore pomeridiane anche sull’intero percorso della tangenziale est acittà Maggiore prudenza su via Aurelia Antica dove a causa di un incidente sono possibili rallentamenti in prossimità di via di Torre Rossa all’altezza di Torpignattara chiusa a causa di una voragine via Oreste Salomone altezza incrocio con via Casilina al momento non si conosce la data di riapertura del tratto a chi viaggia in treno precedentemente sospesa per un incendio in prossimità dei Binari la lineaFormia Nettuno torna gradualmente alla normalità tra le stazioni di torricola e Pomezia e questa sera dalle 21 e fino alle 6 di ...

marilovesgr33n : @marcocattaneo quel fastidioso traffico che si trasforma in smog. Comunque vicino Roma esiste un posto con questo s… - ViaggiaTreno : Linee #Roma - #Napoli via Formia e #Roma - #Nettuno: traffico rallentato dalle ore 15:00 per un intervento dei Vigili del Fuoco. - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via dei Prati Fiscali; in via Prenestina (Serenissima-Irpinia) - Emergenza24 : RT @LuceverdeRadio: ??#Treni Linee Roma-Napoli Via Formia e Roma-Nettuno ?Traffico sospeso per segnalazione #incendio tra Torricola e Pomez… - muoversintoscan : ?? In #A1 in direzione #Roma traffico rallentato per lavori tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS -