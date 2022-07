Torregrossa-Pisa, cifre e dettagli. L’attaccante è diretto in città (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: trattativa conclusa con il Pisa per Torregrossa. L’attaccante è già diretto verso la Toscana La Sampdoria completerà nelle prossime ore un’altra cessione. Quella di Ernesto Torregrossa, che si trasferirà al Pisa (con cui ha concluso la precedente stagione) sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro più bonus. L’acquisto scatterà automaticamente al raggiungimento di dieci obiettivi personali come gol, assist e rigori procurati. L’attaccante è già diretto verso la Toscana. La trattativa per Torregrossa è slegata da quelle che riguardano Manuel De Luca e Maxime Leverbe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: trattativa conclusa con ilperè giàverso la Toscana La Sampdoria completerà nelle prossime ore un’altra cessione. Quella di Ernesto, che si trasferirà al(con cui ha concluso la precedente stagione) sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro più bonus. L’acquisto scatterà automaticamente al raggiungimento di dieci obiettivi personali come gol, assist e rigori procurati.è giàverso la Toscana. La trattativa perè slegata da quelle che riguardano Manuel De Luca e Maxime Leverbe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MARCO196913 : RT @NicoSchira: #Sampdoria e #Pisa in chiusura per una maxi operazione: ai blucerchiati il centrale Maxime #Leverbe in prestito con diritto… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Il #Pisa ha chiuso il ritorno di #Torregrossa! ?? L'attaccante arriva dalla #Sampdoria in prestito con obbligo… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Pisa - Fatta per il ritorno di Torregrossa: cifre e formula #SerieB - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il #Pisa ha chiuso il ritorno di #Torregrossa! ?? L'attaccante arriva dalla #Sampdoria in prestito con… - SampNews24 : #Torregrossa-#Pisa, cifre e dettagli. L’attaccante della #Sampdoria è diretto in città -