Simeone è ad un passo dal Napoli: le cifre dell’operazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Con la cessione di Andrea Petagna soltanto più da formalizzare, il Napoli ha già tra le mani il sostituto dell’ex attaccante di Atalanta e Spal. Si tratta di Giovanni Simeone, colui che nella scorsa Serie A ha messo a segno 17 reti: meglio di lui soltanto Immobile (27), Vlahovic (24) e Lautaro Martinez (21). Ieri Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, aveva commentato così il possibile arrivo di Petagna: “Lo stiamo cercando, vediamo se nei prossimi giorni ci sarà l’ufficialità. Con lui completeremo una batteria di attaccanti con caratteristiche differenti“. Tutto apparecchiato, insomma, per il trasferimento del numero 37 azzurro verso il club di Berlusconi. FOTO: Getty – Petagna NapoliIl suo sostituto, come detto, sarà il Cholito, per cui il Verona ha speso complessivamente 12 milioni dal Cagliari e per rivenderlo ne vorrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Con la cessione di Andrea Petagna soltanto più da formalizzare, ilha già tra le mani il sostituto dell’ex attaccante di Atalanta e Spal. Si tratta di Giovanni, colui che nella scorsa Serie A ha messo a segno 17 reti: meglio di lui soltanto Immobile (27), Vlahovic (24) e Lautaro Martinez (21). Ieri Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, aveva commentato così il possibile arrivo di Petagna: “Lo stiamo cercando, vediamo se nei prossimi giorni ci sarà l’ufficialità. Con lui completeremo una batteria di attaccanti con caratteristiche differenti“. Tutto apparecchiato, insomma, per il trasferimento del numero 37 azzurro verso il club di Berlusconi. FOTO: Getty – PetagnaIl suo sostituto, come detto, sarà il Cholito, per cui il Verona ha speso complessivamente 12 milioni dal Cagliari e per rivenderlo ne vorrebbe ...

