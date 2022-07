Salvini: «Non c’è tempo da perdere. Uniti vinciamo». E fa arrabbiare Casarini sui migranti (Di giovedì 21 luglio 2022) In vista del voto del 25 settembre «non c’è tempo da perdere». A dirlo è stato Matteo Salvini, che ha confermato che «assolutamente sì», il centrodestra correrà unito ed è «pronto a vincere le elezioni». «Uniti si vince», ha scandito poi il leader della Lega, sottolineando che «i problemi delle famiglie a casa sono bollette, mutui e le riforme non fatte per i no di Pd e 5 stelle». «Non c’è tempo da perdere. Uniti si vince» Intervistato dal Tg1, Salvini ha poi risposto a una domanda se continui il lavoro Pnrr spiegando che «noi lo stiamo già facendo, stiamo insistendo perché la settimana prossima il governo rinnovi lo sconto sulla benzina di 30 centesimi e lo sconto sulle bollette fino a fine anno». «Si è deciso – ha aggiunto – di stralciare i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) In vista del voto del 25 settembre «non c’èda». A dirlo è stato Matteo, che ha confermato che «assolutamente sì», il centrodestra correrà unito ed è «pronto a vincere le elezioni». «si vince», ha scandito poi il leader della Lega, sottolineando che «i problemi delle famiglie a casa sono bollette, mutui e le riforme non fatte per i no di Pd e 5 stelle». «Non c’èdasi vince» Intervistato dal Tg1,ha poi risposto a una domanda se continui il lavoro Pnrr spiegando che «noi lo stiamo già facendo, stiamo insistendo perché la settimana prossima il governo rinnovi lo sconto sulla benzina di 30 centesimi e lo sconto sulle bollette fino a fine anno». «Si è deciso – ha aggiunto – di stralciare i ...

