Ricandidano Draghi L' indiscrezione bomba | scenario ribaltato | il piano di Letta e Renzi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un terremoto politico. Un'che potrebbe ridisegnare, in un attimo, l'interopolitico nazionale. Matteoavrebbe chiesto a Mariodi candidarsi nelle fila del centrosinistra. Come leader e futuro premier. Il nativo di Rignano ne avrebbe già parlato con Enrico, il quale si sarebbe detto entusiasta della proposta. Numerose, però, le incognite e i problemi. Prima tra tutte la risposta dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. Se la stessa domanda fosse stata posta otto mesi fa, l'allievo prediletto di Federico Caffè avrebbe letteralmente riso in faccia al proprio interlocutore. Oggi loè completamente cambiato.vuol terminare il lavoro iniziato. In molti, anche in Europa, fanno pressioni perché sia lui a ...

'Non possiamo continuare a chiamare Mario. C'è un momento in cui dobbiamo scegliere di votare.' Lo afferma Carlo Calenda, ospite in ... che non arrivano più in politica perchésempre ... Draghi, i 516 giorni dell'Italia unita Un terremoto politico. Un'indiscrezione che potrebbe ridisegnare, in un attimo, l'intero scenario politico nazionale. Matteo Renzi avrebbe ...