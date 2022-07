“Non voglio lavorare”: Denis Dosio e la scenata trash | cosa c’è dietro il finto pianto andato virale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il “creator digitale”, se così può essere definito, dopo l’affaire delle patatine nel retto torna a far parlare, volutamente, di sé. E se il suo obiettivo era quella di suscitare sdegno beh, ce l’ha fatta eccome. Ecco quanto c’è dietro di vero nel video di Denis Dosio Da uno che si è fatto pagare per infilarsi nel retto le patatine del McDonald non ci si poteva aspettare granché, eppure Denis Dosio, influencer e creator digitale, continua a sorprenderci. Ma ciò che sorprende soprattutto, in questa vicenda, è l’enorme seguito che un personaggio del genere può creare. Per chi non lo conoscesse o abbia difficoltà a ricordarne i dettagli, il pubblico generalista, e non quello di TikTok, lo ha conosciuto al Grande Fratello Vip. Sì, era quello che venne espulso dopo pochissimo per una ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il “creator digitale”, se così può essere definito, dopo l’affaire delle patatine nel retto torna a far parlare, volutamente, di sé. E se il suo obiettivo era quella di suscitare sdegno beh, ce l’ha fatta eccome. Ecco quanto c’èdi vero nel video diDa uno che si è fatto pagare per infilarsi nel retto le patatine del McDonald non ci si poteva aspettare granché, eppure, influencer e creator digitale, continua a sorprenderci. Ma ciò che sorprende soprattutto, in questa vicenda, è l’enorme seguito che un personaggio del genere può creare. Per chi non lo conoscesse o abbia difficoltà a ricordarne i dettagli, il pubblico generalista, e non quello di TikTok, lo ha conosciuto al Grande Fratello Vip. Sì, era quello che venne espulso dopo pochissimo per una ...

BarbascuraX : Ogni volta che per sbaglio mi imbatto in una news qualsiasi mi viene ‘na depressione che quasi quasi m’ammazzo. Ma… - AlexBazzaro : #Guerini (PD): 'Salvini dimostri di non essere al Papeete.' Guerini è confuso, e voglio aiutarlo. Chi non ha votat… - enpaonlus : Il sacerdote ricorda il cane morto e commuove: “Luquinha vai con Dio, mio caro amico. Digli che non voglio un parad… - gcfko_o : ti voglio molto bene namjoon non vedo l'ora di sentire il tuo album mio angelino :((( - Pignottone : @alexio747 @Elvira39886599 @il_brontolone_ Non concordo, si può sempre scegliere. Non voglio meriti, ne invoco fort… -