CamunoNet : Musk ha detto che Tesla ha venduto gran parte dei bitcoin che aveva comprato nel 2021 - - eriqferrari : @cavicchioli @BornToBeCrypto Tesla ha iniziato a vendere btc a fine 2021… - TuttoSuRoma : #Roma, studente della Sapienza costruisce satellite per Elon Musk. «Ho detto “no” al posto fisso, vivo cogliend - alexbocchi : Poi uno dice Elon Musk il matto, l'eccentrico... Trovate non dico un investitore nelle rinnovabili ma anche solo un… - halesia2004 : @gino_lio I Satelliti spia sono una trovata di Musk al servizio dei Biden. E chi lo avrebbe mai detto! -

Ieri seraha anche ribadito il suo appoggio a Dogecoin, rispondendo ad un tweet ufficiale che annunciava il lancio del nuovo software Dogecoin Core 1.14.6. Va tuttaviache il prezzo di ...... quindi era importante per noi massimizzare la nostra posizione di liquidità ", haElonnella call con gli analisti. "Questo non dovrebbe essere preso come un verdetto sul Bitcoin", ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come riferito in precedenza, martedì il giudice del tribunale del Delaware avrebbe dovuto decidere se accogliere la richiesta di Twitter di fare un processo accelerato, nella causa che vede la società ...