Governo, Mattarella ha ricevuto Casellati e Fico al Quirinale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e, successivamente, il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, haal Palazzo delil presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti, e, successivamente, il presidente ...

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella prende atto delle dimissioni di #Draghi, il cui governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti - Adnkronos : +++ Crisi di governo: #Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi, esecutivo in carica per affari correnti +++ - BlogMons : Blog di Monserrato. Tweet N° 96 Rif Tweet N° 88; 90; 95. Mario Draghi si è dimesso. La sua cordata dissolta. Il p… - MatteoDiIasio : @rulajebreal Ti ha risposto Mattarella 'il Governo dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze pre… -