E ora, quando si vota? (Di giovedì 21 luglio 2022) La procedura standard è iniziata. Dopo le dimissioni di Mario Draghi, il Presidente della Repubblica emanerà due decreti che avranno lo stesso effetto sul Parlamento: saranno sciolte sia la Camera che il Senato. La fine di questa esperienza di governo, dunque, combacia anche con la fine di questa legislatura iniziata dopo la tornata elettorale delle Politiche del 4 marzo del 2018. E poi ci sarà da scegliere la data per le prossime elezioni. In ballo, al momento, ci sono due domeniche e sarà la prima volta che gli italiani saranno chiamati a scegliere il nuovo Parlamento in autunno. Data elezioni, quando si vota dopo lo scioglimento delle Camere Le procedure, in questi casi, hanno delle scadenze dettate dalla Costituzione e delle normative vigenti. Dato che non ci saranno consultazioni e che le Camere saranno sciolte immediatamente, occorreranno due ...

