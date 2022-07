Draghi atteso al Quirinale per le dimissioni (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia non ha più un governo. Ieri, dopo una giornata di alta tensione, il governo Draghi ha perso la maggioranza. Il premier Draghi è ora atteso al Quirinale, dove dovrebbe rassegnare le sue dimissioni. I partiti stanno già discutendo sulla data del voto, che potrebbe essere il 2 ottobre. Draghi atteso al Quirinale: cos’è successo? Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Italia non ha più un governo. Ieri, dopo una giornata di alta tensione, il governoha perso la maggioranza. Il premierè oraal, dove dovrebbe rassegnare le sue. I partiti stanno già discutendo sulla data del voto, che potrebbe essere il 2 ottobre.al: cos’è successo?

