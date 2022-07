Dalla Francia – Il PSG non estenderà Aminata Diallo (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 15:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: La sezione femminile del PSG ha lanciato la sua stagione mercoledì. Nel girone convocato dal nuovo allenatore, Gérard Prêcheur, non sono comparsi i nazionali attualmente all’Euro (Karchaoui, Diani, Geyoro, Baltimora…) e nemmeno Marie-Antoinette Katoto, infortunata (menisco, ginocchio) che deve iniziare, nei prossimi giorni, la sua riabilitazione. Tra gli assenti notevoli, Kheira Hamraoui. Come rivelato dai nostri colleghi di parigino, il centrocampista del PSG (32) non è più il benvenuto nel club. La dirigenza sta provando a separarsi da questo elemento esperto il cui spogliatoio non vuole più Dalla famosa vicenda del 4 novembre. Durante le sue udienze con la polizia, la nazionale francese (39 selezioni), vittima quella sera di violenti pestaggi, aveva coinvolto alcuni ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 15:55:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: La sezione femminile del PSG ha lanciato la sua stagione mercoledì. Nel girone convocato dal nuovo allenatore, Gérard Prêcheur, non sono comparsi i nazionali attualmente all’Euro (Karchaoui, Diani, Geyoro, Baltimora…) e nemmeno Marie-Antoinette Katoto, infortunata (menisco, ginocchio) che deve iniziare, nei prossimi giorni, la sua riabilitazione. Tra gli assenti notevoli, Kheira Hamraoui. Come rivelato dai nostri colleghi di parigino, il centrocampista del PSG (32) non è più il benvenuto nel club. La dirigenza sta provando a separarsi da questo elemento esperto il cui spogliatoio non vuole piùfamosa vicenda del 4 novembre. Durante le sue udienze con la polizia, la nazionale francese (39 selezioni), vittima quella sera di violenti pestaggi, aveva coinvolto alcuni ...

