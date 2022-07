Da Parigi – Bonifici | Scamacca | approvato dal PSG | file in stand-by

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 20:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Eretta in via prioritaria a giugno dal consigliere calcistico del PSG Luis Campos, la pista che porta a Gianluca(23, sotto contratto fino al 2026) si è raffreddata oggi. Non pronto a pagare più del dovuto un giocatore che considera di grande potenziale ma che ha solo due stagioni “piene” in Serie A (16 gol in 36 partite di campionato lo scorso anno), il PSG non vuole raggiungere i livelli richiesti dal Sassuolo (circa € 50 milioni). Vendi prima di acquistare Iscritti giovedì, i vertici del club italiano hanno indicato che l’accordo con il Paris era fermo ” aprire ” per un giocatore che è ancora corteggiato dal West Ham. Ma a che livello? I leader avrebbero abbassato le loro pretese iniziali. Un’offerta di circa 40 milioni di euro (più bonus) potrebbe rilanciare ...