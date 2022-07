Crollo al cimitero di Napoli | revocato temporaneamente il sequestro delle aree

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La Procura della Repubblica ha disposto oggi la revoca temporanea deldeldi Poggioreale che sono state interessate daldello scorso gennaio“. Lo rende noto il Comune di. “Tale provvedimento consentirà di procedere nelle attività previste dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Comando dei Vigili del Fuoco – si spiega – in primo luogo per il recupero dei resti mortali dai manufatti crollati, da sempre obiettivo prioritario dell’Amministrazione, e quindi per avviare la messa in sicurezza del sito. Ogni attività sarà attuata in piena condivisione con la Sovrintendenza“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

corrmezzogiorno : #Napoli Crollo cimitero Poggioreale, Procura revoca il sequestro - rep_napoli : Crollo al cimitero di Poggioreale, revoca temporanea del sequestro [aggiornamento delle 17:23] - RadioGoldAl : Cimitero Castelceriolo: soffitto non ancora riparato 8 mesi dopo il crollo. L'assessore Falleti si attiva - Vale_Mazzella : Cimitero di Poggioreale: la Procura ha i nomi di venti indagati per il crollo #Napoli #Poggioreale #Procura #news… - disinformate_it : RT @ilgiornale: Tra gli indagati figurano rappresentati di Metropolitana di Napoli, tecnici e responsabili delle imprese. Intanto il Comune… -

Al fine di consentire alla società metropolitana, Spa l'esecuzione di lavori connessi alavvenuto neldi Poggioreale, a Napoli, verificatosi il 4 e 5 di gennaio 2022 che prevedono l'uso di una autogru di grandi dimensioni che dovrà essere posizionata su una parte della ...... a Vincenzo Bologna , è riconoscere anche la formidabile storia del dopoguerra, dopo ildei ... Dopo il, salendo nessun albero è stato piantato: è quello è l'ingresso del paese! Un grande ...Il Comune di Napoli informa che la Procura della Repubblica ha disposto oggi la «revoca temporanea del sequestro delle aree del cimitero di Poggioreale che sono state interessate dal crollo dello scor ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, including thrid party tools, to show you relevant ads based on your int ...