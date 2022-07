Covid, nell’ultima settimana giù i contagi (-13%). Calo record a Napoli. Ma aumentano ricoveri e morti (Di giovedì 21 luglio 2022) In Calo i contagi settimanali da Covid-19 mentre cresce il numero di ricoveri e decessi. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo il quale, nella settimana tra il 13 e il 19 luglio si registrano 631.693 contagi (-13,3%) e 823 decessi (+18,9%), di cui 75 riferiti a periodi precedenti. I ricoverati con sintomi sono 1.251 in più, (+12,9%), mentre quelli in terapia intensiva 38 in più (+10,1%).”Dopo 5 settimane di aumento – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-13,3% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media mobile a 7 giorni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Inli da-19 mentre cresce il numero die decessi. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo il quale, nellatra il 13 e il 19 luglio si registrano 631.693(-13,3%) e 823 decessi (+18,9%), di cui 75 riferiti a periodi precedenti. I ricoverati con sintomi sono 1.251 in più, (+12,9%), mentre quelli in terapia intensiva 38 in più (+10,1%).”Dopo 5 settimane di aumento – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il numero dei nuovi casili registra una flessione (-13,3% rispetto allaprecedente). Nella13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media mobile a 7 giorni ...

