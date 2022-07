fulviods : Biden rischia di annunciare l emergenza climatica, i media come qui in Svizzera come con il covid fanno articoli co… - Peter32071 : Biden ha deciso di ELIMINARE il 27,5% dell'esercito che non è completamente vaccinato contro il COVID con un vaccin… - Leoncina1971 : RT @greenpassnews: BOMBSHELL: Pfizer FOIA dimostra che Covid Jab è un'arma biologica e il governo sa che stanno commettendo un genocidio -… - ilDifforme : Il “medico d’America”, Anthony Fauci, divenuto il più famoso esperto di Covid-19 in America ha intenzione di lascia… - Lalulub : RT @CathVoicesITA: Dopo 50 anni di servizio, Anthony #Fauci annuncia che lascerà al termine del mandato del presidente #Biden. https://t.… -

Agenzia ANSA

Il presidente americano, Joe, ha rivolto l'ennesimo appello agli americani che non sono ancora vaccinati contro ila farlo subito visto che i contagi stanno aumentano ogni giorno in tutti gli Stati Uniti. "Chi non è ...Poi ill'ha fermata, ma sembra che la visita a Taiwan di Nancy Pelosi sia ancora in agenda. ... E sulla possibilità del viaggio è intervenuto lo stesso presidente Joe, interrogato dai ... Covid: Biden, chi non si vaccina avrà un problema Il presidente americano, Joe Biden, ha rivolto l'ennesimo appello agli americani che non sono ancora vaccinati contro il Covid a farlo subito visto che i contagi stanno aumentano ogni giorno in tutti ...Via libera delle autorità americana al vaccino Novavax contro il Covid. Dopo l'ok della Food and Drug Administration, anche il Centers for Disease Control and Prevention ha autorizzato il vaccino. "E' ...