Versa un po’ di sale nel water, aspetta e poi goditi il risultato! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Hai mai sentito parlare dell’utilizzo del sale nel water? Si tratta di una pratica molto particolare, che potrebbe di primo acchito sembrare assurda, ma non è così. Il sale, infatti, riesce ad eliminare tantissimi germi e batteri presenti nel WC e si presenta come alternativa molto valida all’aceto e al bicarbonato di sodio. Vediamo perché. sale nel water: a che serve? Il sale nel water, a detta di tantissime donne che lo utilizzano da tempo, riesce ad essere ancora più funzionale per pulirlo rispetto ad altri prodotti naturali. Sembrerà di sprecarlo, ma così non è. Il sale svolge una funzione molto simile al bicarbonato di sodio e all’aceto bianco: non solo disinfetta, ma riesce anche a sbiancare le pareti del WC. Alcuni studi recenti hanno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 luglio 2022) Hai mai sentito parlare dell’utilizzo delnel? Si tratta di una pratica molto particolare, che potrebbe di primo acchito sembrare assurda, ma non è così. Il, infatti, riesce ad eliminare tantissimi germi e batteri presenti nel WC e si presenta come alternativa molto valida all’aceto e al bicarbonato di sodio. Vediamo perché.nel: a che serve? Ilnel, a detta di tantissime donne che lo utilizzano da tempo, riesce ad essere ancora più funzionale per pulirlo rispetto ad altri prodotti naturali. Sembrerà di sprecarlo, ma così non è. Ilsvolge una funzione molto simile al bicarbonato di sodio e all’aceto bianco: non solo disinfetta, ma riesce anche a sbiancare le pareti del WC. Alcuni studi recenti hanno ...

Pubblicità

Etruria72 : Draghi ha detto che dobbiamo continuare ad armare KIEV!! Vi rendete conto?Non é una nostra guerra ma quello di pazz… - SSte1257 : RT @GioLario: @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Mi raccomando drago, versa un altro pò di miliardi in armi che zelensky sta facendo affari d'oro,… - gjscco : RT @GioLario: @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Mi raccomando drago, versa un altro pò di miliardi in armi che zelensky sta facendo affari d'oro,… - Loredan23086243 : RT @GioLario: @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Mi raccomando drago, versa un altro pò di miliardi in armi che zelensky sta facendo affari d'oro,… - getropa : @andreacantelmo8 Non si azzarderebbe di farlo, perché #Putin non lo farebbe più tornare. Mi chiedo poi sommessamen… -

Reinhold Messner e Diane Schumacher: I 36 anni di differenza Lei se la caverà senza di me Lei si alza e versa da bere, a lui accarezza la mano. Siamo a Castel Juval, in Val Venosta, sede ... Ero un po' perso. Mia moglie mi aveva lasciato otto mesi prima e non stavo cercando una nuova ... Vie romee: sulla tratta piacentina crescono i pellegrini stranieri attirati dalla buona cucina ... eccezione per l'eccezionale di Soprarivo e ponte della Becca del fiume Po che restano luoghi mito ... Molto frequentata la strada che dalla valle della Versa nel pavese (proveniente dalla valle del ... Lei si alza eda bere, a lui accarezza la mano. Siamo a Castel Juval, in Val Venosta, sede ... Ero un' perso. Mia moglie mi aveva lasciato otto mesi prima e non stavo cercando una nuova ...... eccezione per l'eccezionale di Soprarivo e ponte della Becca del fiumeche restano luoghi mito ... Molto frequentata la strada che dalla valle dellanel pavese (proveniente dalla valle del ...