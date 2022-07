Ucraina, Lavrov: “Usa e Regno Unito ci spingono contro l’Europa” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e il Regno Unito vogliono spingere la Russia contro l’Europa. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista ai media russi nella quale ha accusato l’Occidente di non consentire al governo di Kiev di compiere “passi costruttivi verso la pace”. “I nostri colleghi americani, i nostri colleghi britannici, con il supporto attivo di tedeschi, polacchi e dei rappresentanti dei Paesi baltici, vogliono veramente trasformare questo conflitto in una vera guerra e mettere la Russia contro i paesi europei”, ha affermato Lavrov, parlando di “un’iniziativa anglosassone”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e ilvogliono spingere la Russia. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un’intervista ai media russi nella quale ha accusato l’Occidente di non consentire al governo di Kiev di compiere “passi costruttivi verso la pace”. “I nostri colleghi americani, i nostri colleghi britannici, con il supporto attivo di tedeschi, polacchi e dei rappresentanti dei Paesi baltici, vogliono veramente trasformare questo conflitto in una vera guerra e mettere la Russiai paesi europei”, ha affermato, parlando di “un’iniziativa anglosassone”. L'articolo proviene da Italia Sera.

