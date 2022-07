Pubblicità

TuttoAndroid : Qualità e screenshot: due utili novità fanno capolino su Google Foto - Scotty131117 : @Misonrotta1 @La_NinaGi Si si esatto, ma come questi screenshot.. cioè sembra non le freghi molto di quello che fa… - tidus_of : @Ciairorepeat Avrai foto di figa di qualità :) Facci una collezione di screenshot con la musichetta così ci divertiamo :) -

Filodiritto

In basso potete dare un'occhiata a una carrellata di immagini comparative e agliin alta, ma non è detto che i contenuti restino disponibili molto a lungo, visto che Naughty Dog si ...Lagenerale del codice e la mancanza di offuscamento mostrano che gli autori potrebbero non ... L'intento degli aggressori è chiaramente quello di esfiltrare documenti,, allegati e - ... Diffamazione: utilizzabili gli “screenshot”