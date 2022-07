Mario Draghi non ha ottenuto la fiducia: è crisi di governo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente del Consiglio ha perso la maggioranza, dopo la decisione del centrodestra e del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto. Draghi si avvia a rassegnare le dimissioni e prende corpo l'ipotesi dello scioglimento delle Camere e del voto in autunno Leggi su wired (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente del Consiglio ha perso la maggioranza, dopo la decisione del centrodestra e del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto.si avvia a rassegnare le dimissioni e prende corpo l'ipotesi dello scioglimento delle Camere e del voto in autunno

Pubblicità

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - Mov5Stelle : Dal #Senato, l'intervento di @ettore_licheri a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Minist… - aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - pensivin : RT @ultimenotizie: Una volta acquisito il risultato del Senato, il presidente del Consiglio, Mario #Draghi, è stato visto uscire da Palazzo… - mario_felici : RT @CGzibordi: John Ioannidis, (uno dei top 100 scienziati...) cita nel suo ultimo lavoro i dati di Mike Leavitt (Nobel, biologia computazi… -