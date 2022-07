Lille | Letang | «Renato Sanches andrà via Il Milan…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente delOlivierha parlato del possibile futuro del centrocampista portogheseOlivier, presidente del, ha parlato in conferenza stampa del futuro di. LE PAROLE – «ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società.via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano». L'articolo proviene da Calcio News 24.