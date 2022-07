Ivoriano scomparso nel Ragusano | presidio davanti prefettura

Pubblicità

lasiciliait : Ivoriano scomparso nel Ragusano, presidio in prefettura per sollecitare ritrovamento - CurottoMauro : RT @francofontana43: Acate (Siracusa). Da più di 2 settimane Dauda Diane, ivoriano di 37 anni è scomparso nel cementificio. Sciopero e mani… - 100000_anni : RT @francofontana43: Acate (Siracusa). Da più di 2 settimane Dauda Diane, ivoriano di 37 anni è scomparso nel cementificio. Sciopero e mani… - Aisha64417632 : RT @francofontana43: Acate (Siracusa). Da più di 2 settimane Dauda Diane, ivoriano di 37 anni è scomparso nel cementificio. Sciopero e mani… - RobertaVestri : RT @francofontana43: Acate (Siracusa). Da più di 2 settimane Dauda Diane, ivoriano di 37 anni è scomparso nel cementificio. Sciopero e mani… -

Hanno avuto ancora esito negativo le ricerche di Daouda Diane, l'di 36 annida Acate, nel Ragusano, il 2 luglio scorso, mentre si recava al lavoro in un cementificio. Sulla vicenda venerdì pomeriggio si terrà un presidio davanti alla Prefettura ...Un pensiero, che è risuonato anche come un appello, per l'Daouda Diane, il 37ennedal 2 luglio ad Acate.Daouda Diane, l’ivoriano di 36 anni, sembra essere scomparso nel nulla. La moglie continua a chiedere sue notizie ma ancora nessuna risposta Hanno avuto ancora esito negativo le ricerche di Daouda ...Hanno avuto ancora esito negativo le ricerche di Daouda Diane, l'ivoriano di 36 anni scomparso da Acate, nel Ragusano, il 2 luglio scorso, mentre si recava al lavoro in un cementificio. (ANSA) ...