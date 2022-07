Invitato spara per festeggiare il matrimonio ma uccide la sposa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Doveva essere il suo giorno più bello, invece in quelle stesse ore ha trovato la morte. Mahvash Leghaei, 24 anni, si è sposata a Firuzabad, in Iran, ma è stata accidentalmente uccisa con un colpo di pistola sparato per festeggiare il lieto evento. Come riporta il Daily Mail, a sparare pare sia stato un cugino dello sposo con un fucile da caccia detenuto senza licenza. Il proiettile ha colpito la donna alla testa e ha ferito anche due ospiti. L’usanza di sparare con una pistola ai matrimoni è illegale ma è ancora comune in Medio Oriente. Il portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza per una sparatoria in una sala per matrimoni nella città di Firuzabad e gli agenti sono stati inviati immediatamente. Gli ufficiali hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Doveva essere il suo giorno più bello, invece in quelle stesse ore ha trovato la morte. Mahvash Leghaei, 24 anni, si èta a Firuzabad, in Iran, ma è stata accidentalmente uccisa con un colpo di pistolato peril lieto evento. Come riporta il Daily Mail, are pare sia stato un cugino dello sposo con un fucile da caccia detenuto senza licenza. Il proiettile ha colpito la donna alla testa e ha ferito anche due ospiti. L’usanza dire con una pistola ai matrimoni è illegale ma è ancora comune in Medio Oriente. Il portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza per unatoria in una sala per matrimoni nella città di Firuzabad e gli agenti sono stati inviati immediatamente. Gli ufficiali hanno ...

Pubblicità

FQMagazineit : Invitato spara per festeggiare il matrimonio ma uccide la sposa - CorriereCitta : Sposa uccisa durante il matrimonio: invitato spara per ‘festeggiare’ e la colpisce in testa - facio75 : RT @marco_sampietro: Iran. Invitato spara col fucile da caccia per festeggiare il matrimonio: colpisce la sposa 24enne alla testa, uccidend… - fefebaraonda : RT @marco_sampietro: Iran. Invitato spara col fucile da caccia per festeggiare il matrimonio: colpisce la sposa 24enne alla testa, uccidend… - ascochita : RT @marco_sampietro: Iran. Invitato spara col fucile da caccia per festeggiare il matrimonio: colpisce la sposa 24enne alla testa, uccidend… -