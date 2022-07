Inter, striscione dei tifosi: “Skriniar non si tocca, patti chiari e amicizia lunga” (FOTO) (Di mercoledì 20 luglio 2022) “patti chiari, amicizia lunga. Skriniar non si tocca!”. E’ questo lo striscione che è stato esposto stamattina sotto la sede dell‘Inter da parte di alcuni tifosi nerazzurri che esprimono in questo modo il proprio dissenso per il possibile addio di Milan Skriniar in direzione Psg, senza poter sostituire adeguatamente il centrale slovacco, visto che Bremer è stato soffiato dalla Juventus. Di seguito ecco la FOTO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “non si!”. E’ questo loche è stato esposto stamattina sotto la sede dell‘da parte di alcuninerazzurri che esprimono in questo modo il proprio dissenso per il possibile addio di Milanin direzione Psg, senza poter sostituire adeguatamente il centrale slovacco, visto che Bremer è stato soffiato dalla Juventus. Di seguito ecco la. SportFace.

