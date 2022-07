GUIDA TV 20 LUGLIO 2022: MERCOLEDÌ TRA SUPERQUARK, LA STRADA DEL SILENZIO E CHICAGO FIRE (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: SUPERQUARK – Cultura Rai2 ore 21.20: Un’Estate in Provenza – Film Rai3 ore 21.20: La Belle Epoque – Film Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.30: La STRADA del SILENZIO 1°Tv – Serie Tv Italia1 ore 21.25: CHICAGO FIRE 1°Tv – Serie Tv La7 ore 21.15: Atlantide Album – Inchieste Tv8 ore 21.30: Chi vuole sposare mia Mamma? – Reality Nove ore 21.35: Reazione a Catena – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.45: Tg1 Speciale – Attualità Rai2 ore 23.15: Il Mythonauta – Rubrica Rai3 ore 23.20: Ossi di Seppia – Rubrica Rete4 ore 00.40: Apollo 11 1°Tv – Film Canale5 ore ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25:– Cultura Rai2 ore 21.20: Un’Estate in Provenza – Film Rai3 ore 21.20: La Belle Epoque – Film Rete4 ore 21.25: Controcorrente – Talk Show Canale5 ore 21.30: Ladel1°Tv – Serie Tv Italia1 ore 21.25:1°Tv – Serie Tv La7 ore 21.15: Atlantide Album – Inchieste Tv8 ore 21.30: Chi vuole sposare mia Mamma? – Reality Nove ore 21.35: Reazione a Catena – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.45: Tg1 Speciale – Attualità Rai2 ore 23.15: Il Mythonauta – Rubrica Rai3 ore 23.20: Ossi di Seppia – Rubrica Rete4 ore 00.40: Apollo 11 1°Tv – Film Canale5 ore ...

