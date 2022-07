Governo Draghi: le reazioni taglienti della stampa estera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono severei le prime reazioni a caldo della stampa estera sulla crisi di Governo italiana e sui suoi ultimi sviluppi nel pomeriggio piu' caldo del Senato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono severei le primea caldosulla crisi diitaliana e sui suoi ultimi sviluppi nel pomeriggio piu' caldo del Senato L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - GiovanniToti : Conte combina il più epico guaio della storia recente. Ma il centrodestra di governo, geloso, gli ruba in corner, d… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - IvoAyrton : RT @strange_days_82: Draghi si era messo d'accordo con Mattarella e Letta per far fuori la Lega dal Governo, infatti Letta era andato a sup… - joolianross : RT @msgelmini: Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse del Pnrr so… -