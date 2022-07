Crisi governo Draghi, Lapo Elkann: “Fenomeni mandano via italiano più rispettato” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Complimenti ai Fenomeni che mandano a casa l’italiano più rispettato a livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa”. Così in un tweet Lapo Elkann, che si esprime sulla Crisi di governo e sull’epilogo dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. “Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l’arrivo dei Fenomeni. Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader”. “Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l’inno, ma in realtà sono dei Fantozzi di provincia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Complimenti aichea casa l’piùa livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa”. Così in un tweet, che si esprime sulladie sull’epilogo dell’esecutivo guidato da Mario. “Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l’arrivo dei. Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader”. “Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l’inno, ma in realtà sono dei Fantozzi di provincia ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - RobertaM_1965 : RT @PBerizzi: Se CasaPound celebra l'anniversario della pre-marcia su Roma. Novara, 18 luglio, in mezzo alla crisi di governo. Ma i fascist… - Spartano_78 : RT @baffi_francesco: Il 2 ottobre io so già fin d'ora chi NON voterò. Non voterò tutti quei partiti che, da domani, ci costringeranno a viv… -