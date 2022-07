Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 17:45 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD DIREZIONE Roma. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E UNA AUTOVETTURA. PRESTARE ATTENZIONE SULL’A91 Roma FIUMICINO INCENDIO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 LUGLIOORE 17.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1FIRENZE INCIDENTE TRA PONZANONO E BIVIO DIRAMAZIONENORD DIREZIONE. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E UNA AUTOVETTURA. PRESTARE ATTENZIONE SULL’A91FIUMICINO INCENDIO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA PRENESTINA E CASILINA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA ...

