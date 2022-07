Totti - Ilary, la separazione fa modifica anche lo spot: 'La parola 'matrimonio' cambiata con 'profumo'' (Di martedì 19 luglio 2022) Tutto può cambiare: non solo l'amore, ma anche gli spot . Può sembrare uno slogan pubblicitario perfetto, ma è quello che è successo realmente alla pubblicità Lenor che ha come protagonista Ilary ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Tutto può cambiare: non solo l'amore, magli. Può sembrare uno slogan pubblicitario perfetto, ma è quello che è successo realmente alla pubblicità Lenor che ha come protagonista...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - RtTanzania : RT @infoitcultura: Ilary Blasi, sorrisi e foto in Tanzania con i figli. Totti a Roma in silenzio social in attesa di trovare l'ac https://t… - RtTanzania : RT @infoitcultura: Francesco Totti, nuovo colpo di scena: raggiunge Ilary Blasi in Tanzania? -