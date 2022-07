Si aprono spiragli per Draghi e sono pesanti. I 5Stelle sul punto di una nuova scissione dei "governisti"

(Di martedì 19 luglio 2022) Non conta se loo sia più grande o più piccolo rispetto al fine settimana passato. Conta se loo c'è ancora oppure no. E quando mancano quarantott'ore al "Giorno del Giudizio" del ...

Pubblicità

Baldo_Udm : Sulla fiducia a Draghi dal Movimento si aprono spiragli MA È NORMALE FARE TUTTO QUESTO CASINO PER OTTENERE SOLO COS… - GabrielParker74 : RT @LaNotiziaTweet: Sulla fiducia a Draghi, dal Movimento si aprono spiragli. Dal Consiglio nazionale dei 5 Stelle emerge che se arriverann… - vp1053 : RT @LaNotiziaTweet: Sulla fiducia a Draghi, dal Movimento si aprono spiragli. Dal Consiglio nazionale dei 5 Stelle emerge che se arriverann… - Frankf1842 : RT @LaNotiziaTweet: Sulla fiducia a Draghi, dal Movimento si aprono spiragli. Dal Consiglio nazionale dei 5 Stelle emerge che se arriverann… - Repostate21 : La palla va a Draghi, vediamo se Salvini trova un altro capro espiatorio -

LA NOTIZIA

Non conta se lo spiraglio sia più grande o più piccolo rispetto al fine settimana passato. Conta se lo spiraglio c'è ancora oppure no. E quando mancano quarantott'ore al "Giorno del Giudizio" del ...... con lunghe fughe strumentali che hanno un sentore di psichedelia oal blues. Non va dimenticato che gli Idles sono attenti ai temi sociali e i loro testi parlano di uguaglianza, ... Sulla fiducia a Draghi dal Movimento si aprono spiragli Alle comunicazioni del premier seguirà un (solenne) voto di fiducia che alle Camere sarà su 'chiama' nominale. Pd leale al premier ...Facebook Shares Il 27 luglio Silvia Mezzanotte porta in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale al Festival Stupor Mundi – Musica d’autore nei luoghi federiciani, una rassegna di s ...