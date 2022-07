realme GT 2 Explorer Master Edition: svelato in Cina (Di martedì 19 luglio 2022) realme GT 2 Explorer Master Edition svelato in Cina, con Travel Trunk Design e trigger virtuali per il gaming, scopriamolo insieme in questo articolo realme ha presentato in Cina il nuovissimo realme GT 2 Explorer Master Edition. Smartphone flagship e alla moda con prestazioni al top, realme GT 2 Explorer Master Edition vanta un design innovativo e offre prestazioni di ultima generazione grazie al processore Snapdragon 8+Gen 1, nonché un nuovissimo chipset per display indipendente X7. realme GT 2 Explorer Master Edition è disponibile in tre ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 luglio 2022)GT 2in, con Travel Trunk Design e trigger virtuali per il gaming, scopriamolo insieme in questo articoloha presentato inil nuovissimoGT 2. Smartphone flagship e alla moda con prestazioni al top,GT 2vanta un design innovativo e offre prestazioni di ultima generazione grazie al processore Snapdragon 8+Gen 1, nonché un nuovissimo chipset per display indipendente X7.GT 2è disponibile in tre ...

